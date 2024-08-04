Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,074,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4385 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 июня 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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