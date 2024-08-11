Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,646,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3809 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 390 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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- Universum Coins GmbH (2)
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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