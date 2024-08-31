Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,538,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2051 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 19 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 5 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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