Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1875 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1875 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1875 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,690,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23805 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • BAC (8)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (3)
  • Künker (8)
  • Möller (1)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (6)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (3)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • Денга1700 (2)
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Frühwald - April 13, 2024
Продавец Frühwald
Дата 13 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 марка 1875 B на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 B на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе BAC - July 21, 2021
Продавец BAC
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1875 B на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 марка 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1875 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 1 марка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск