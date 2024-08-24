Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,690,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 23805 проданному на аукционе Heritage Auctions за 253 USD. Торги состоялись 22 апреля 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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