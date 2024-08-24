Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1875 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,340,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1907 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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