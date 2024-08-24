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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1875 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1875 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1875 года A "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,340,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1907 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 1 марка 1875 A на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 1 марка 1875 A на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Auctiones - March 20, 2022
Продавец Auctiones
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Германия 1 марка 1875 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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