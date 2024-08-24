1 марка 1875 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1875 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1907 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 400 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

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