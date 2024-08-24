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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1874 года H "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1874 года H "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1874 года H "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,893,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
227 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 1 марка 1874 H на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 1 марка 1874 H на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Stack's - November 16, 2022
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Russiancoin - February 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Roma Numismatics - May 28, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Roma Numismatics - August 22, 2019
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 H на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1874 H на аукционе Baldwin's - August 6, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 6 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 марка 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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