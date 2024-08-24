Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1874 года H "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,893,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1402 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 900 EUR. Торги состоялись 12 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 11 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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