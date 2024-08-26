Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1874 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,210,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец 17 Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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