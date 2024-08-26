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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1874 года G "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1874 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1874 года G "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,210,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком G. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1234 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Германия 1 марка 1874 G на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 1 марка 1874 G на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе 17 Auctions - February 25, 2024
Германия 1 марка 1874 G на аукционе 17 Auctions - February 25, 2024
Продавец 17 Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 1 марка 1874 G на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Германия 1 марка 1874 G на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1874 G на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе SINCONA - May 19, 2022
Продавец SINCONA
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1874 G на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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