Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1874 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,155,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5595 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 14500 DKK. Торги состоялись 9 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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