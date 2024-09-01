Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1874 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,240,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7113 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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