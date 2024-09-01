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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1874 года E "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1874 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1874 года E "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,240,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1874
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 7113 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Heritage - April 16, 2020
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Heritage - April 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1874 E на аукционе TimeLine Auctions - June 2, 2019
Продавец TimeLine Auctions
Дата 2 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе WAG - December 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1874 E на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1874 E на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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