Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1874 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 840,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1874
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1874 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5801 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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