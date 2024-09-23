Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1873 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 109,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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