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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1873 года F "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1873 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1873 года F "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 109,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1400 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность XF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 1 марка 1873 F на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
440 $
Цена в валюте аукциона 440 USD
Германия 1 марка 1873 F на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Heritage - September 22, 2016
Германия 1 марка 1873 F на аукционе Heritage - September 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Künker - March 15, 2007
Продавец Künker
Дата 15 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 F на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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