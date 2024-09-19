Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1873 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 244,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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