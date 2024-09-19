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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1873 года D "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1873 года D "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1873 года D "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 244,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком D. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4001 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1873 D на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Германия 1 марка 1873 D на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность G
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Auctiones - September 15, 2019
Продавец Auctiones
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1873 D на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 D на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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