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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1873 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1873 года C "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1873 года C "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 18,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Франкфурт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
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  • Rhenumis (1)
  • Solidus Numismatik (2)
  • Teutoburger (9)
  • WAG (5)
  • Wójcicki (1)
Германия 1 марка 1873 C на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 1 марка 1873 C на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1873 C на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Германия 1 марка 1873 C на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 1 марка 1873 C на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Solidus Numismatik - July 25, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Solidus Numismatik - April 11, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 11 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 марка 1873 C на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе WAG - May 12, 2019
Продавец WAG
Дата 12 мая 2019
Сохранность VF
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность F
Цена
Германия 1 марка 1873 C на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 C на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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