Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1873 года C "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 18,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Франкфурт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком C. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 259 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 9500 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 июля 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
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Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность F
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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