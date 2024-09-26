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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1873 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 марка 1873 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1873 года B "Тип 1873-1887" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,56 гр
  • Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 89,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2606 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1700 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (3)
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Karamitsos - April 14, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 14 апреля 2024
Сохранность F
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Aurea - April 4, 2017
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Heritage - January 13, 2016
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1873 B на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе Künker - September 30, 1999
Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1873 B на аукционе GGN - July 28, 1990
Германия 1 марка 1873 B на аукционе GGN - July 28, 1990
Продавец GGN
Дата 28 июля 1990
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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