Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1873 года B "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 89,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком B. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2606 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1700 EUR. Торги состоялись 24 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 99 USD
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 1999
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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