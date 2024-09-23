Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1873 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,56 гр
- Чистого серебра (0,1609 oz) 5,004 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 930,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (6)
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
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Где продать?
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