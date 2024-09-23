1 марка 1873 года A "Тип 1873-1887" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 600 EUR. Торги состоялись 10 марта 2024.

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