Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1896 года A "Шварцбург-Зондерсгаузен" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1896
- Правитель Карл Гюнтер (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Шварцбург-Зондерсгаузен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2470 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
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Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Где продать?
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