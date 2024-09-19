20 марок 1896 года A "Шварцбург-Зондерсгаузен" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Шварцбург-Зондерсгаузен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2470 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

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