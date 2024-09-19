Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1896 года A "Шварцбург-Зондерсгаузен" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1896 года A "Шварцбург-Зондерсгаузен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1896 года A "Шварцбург-Зондерсгаузен" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1896
  • Правитель Карл Гюнтер (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (142)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1896 года "Шварцбург-Зондерсгаузен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2470 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 17000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (2)
  • Busso Peus (2)
  • Dorotheum (1)
  • Emporium Hamburg (3)
  • Frankfurter (1)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (10)
  • Heritage (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo (3)
  • HIRSCH (3)
  • Höhn (1)
  • Künker (66)
  • Leu (2)
  • MDC Monaco (1)
  • Möller (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • NOA (1)
  • Rapp (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (4)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (6)
  • UBS (8)
  • WAG (9)
  • WCN (1)
  • Westfälische (4)
  • Wilhelm Sellschopp (1)
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4283 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2174 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе MDC Monaco - April 22, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF65 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 марок 1896 A "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 марок 1896 "Шварцбург-Зондерсгаузен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1896 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 20 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск