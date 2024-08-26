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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен". 25 лет правления. Толстый кант (Германия, Германская Империя)

Разновидность: 25 лет правления. Толстый кант

Аверс монеты - 2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен" 25 лет правления Толстый кант - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен" 25 лет правления Толстый кант - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Карл Гюнтер (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (456) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен". 25 лет правления. Толстый кант. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе COINSTORE за 2200 EUR. Торги состоялись 6 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Zöttl - June 30, 2024
Продавец Zöttl
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF63 NGC
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность PF60 NGC
Цена
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF63 NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PF63 NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Шварцбург-Зондерсгаузен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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