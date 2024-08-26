2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен". 25 лет правления. Толстый кант (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен". 25 лет правления. Толстый кант. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе COINSTORE за 2200 EUR. Торги состоялись 6 августа 2023.

Сохранность PROOF (163) UNC (60) AU (139) XF (91) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS67 (1) MS66 (2) MS65 (2) MS64 (3) MS63 (7) MS61 (1) AU58 (2) PF67 (2) PF66 (3) PF65 (6) PF64 (5) PF63 (5) PF62 (3) PF61 (1) PF60 (4) DETAILS (4) CAMEO (9) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (22) PCGS (28)

Продавец Все фирмы

Anticomondo (1)

Ars Time (1)

Auction World (1)

Auctiones (1)

Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)

Aurea (1)

BAC (30)

Bruun Rasmussen (1)

Busso Peus (15)

Cayón (2)

CNG (1)

Coinhouse (2)

COINSTORE (2)

DNW (1)

Dorotheum (3)

Emporium Hamburg (28)

Felzmann (1)

Frankfurter (1)

Gärtner (6)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (5)

Grün (18)

Heritage (12)

Heritage Eur (2)

Hermes Auctions (1)

HERVERA (5)

HIRSCH (12)

Höhn (25)

Katz (14)

Klondike Auction (3)

Kricheldorf (1)

Kroha (4)

Künker (57)

Leu (1)

MDC Monaco (1)

Meister & Sonntag (1)

Möller (3)

Monedalia.es (1)

Münz Zentrum Rheinland (4)

Münzen & Medaillen (4)

Münzen Gut-Lynt (2)

Numisbalt (1)

Numismatica Genevensis (1)

Numismática Leilões (2)

Numismatica Ranieri (1)

Pesek Auctions (1)

POINSIGNON NUMISMATIQUE (2)

Rare Coins (1)

Reinhard Fischer (16)

Rhenumis (5)

Russiancoin (11)

SINCONA (4)

Soler y Llach (5)

Sonntag (7)

Spink (1)

Stack's (2)

Stephen Album (6)

Tauler & Fau (3)

Teutoburger (58)

UBS (6)

VL Nummus (3)

WAG (29)

WCN (3)

Westfälische (1)

Zöttl (8)

Александр (2)