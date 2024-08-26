Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен". 25 лет правления. Толстый кант (Германия, Германская Империя)
Разновидность: 25 лет правления. Толстый кант
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Карл Гюнтер (Князь Шварцбург-Зондерсгаузена)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (456) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Шварцбург-Зондерсгаузен". 25 лет правления. Толстый кант. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе COINSTORE за 2200 EUR. Торги состоялись 6 августа 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
280 $
Цена в валюте аукциона 280 USD
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
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