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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1898
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (496)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Шварцбург-Рудольштадт" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
376 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1898 "Шварцбург-Рудольштадт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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