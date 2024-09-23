Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (496)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Шварцбург-Рудольштадт" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Сохранность XF
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Сохранность MS65 PCGS
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Дата 22 марта 2024
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