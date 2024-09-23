2 марки 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Шварцбург-Рудольштадт" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1439 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 2200 EUR. Торги состоялись 20 апреля 2021.

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