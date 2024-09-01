10 марок 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Шварцбург-Рудольштадт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6900 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

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