Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,000
- Тираж PROOF 700
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1898
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Шварцбург-Рудольштадт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6900 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (2)
- Bruun Rasmussen (1)
- Busso Peus (2)
- Emporium Hamburg (5)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (17)
- Heritage (3)
- Hess Divo (2)
- HIRSCH (4)
- Höhn (5)
- Janas (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (3)
- Künker (74)
- Leu (3)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Niemczyk (2)
- NOA (1)
- Numimarket (1)
- Rapp (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (6)
- Sonntag (3)
- Stack's (1)
- Teutoburger (5)
- UBS (7)
- WAG (6)
- Westfälische (4)
- Wilhelm Sellschopp (1)
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 8
Где продать?
Для продажи 10 марок 1898 "Шварцбург-Рудольштадт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск