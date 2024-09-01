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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1898 года A "Шварцбург-Рудольштадт" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,000
  • Тираж PROOF 700

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1898
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1898 года "Шварцбург-Рудольштадт" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 670 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 6900 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
4031 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3855 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Bruun Rasmussen - November 7, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO NGC
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1898 A "Шварцбург-Рудольштадт" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1898 "Шварцбург-Рудольштадт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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