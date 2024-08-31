Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
- Тираж PROOF 90
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1898
- Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (217)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1898 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20711 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4994 USD. Торги состоялись 6 января 2013.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Сохранность XF
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Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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