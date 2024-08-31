5 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1898 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20711 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4994 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

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