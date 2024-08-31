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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000
  • Тираж PROOF 90

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1898
  • Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (217)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1898 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20711 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4994 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1736 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
868 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1898 "Шаумбург-Липпе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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