Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1904 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,500
- Тираж PROOF 132
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1904
- Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1904 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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