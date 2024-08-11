20 марок 1904 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1904 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность PROOF (15) UNC (19) AU (41) XF (57) VF (9) Сохранность (слабы) MS65 (3) MS64 (1) AU58 (3) AU55 (1) PF67 (1) PF65 (3) PF63 (1) CAMEO (4) Сервис NGC (12) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Dorotheum (2)

Emporium Hamburg (10)

Frankfurter (2)

Gorny & Mosch (4)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Grün (9)

Heritage (5)

Hess Divo (1)

HIRSCH (3)

Höhn (1)

Kroha (1)

Künker (66)

Leu (2)

Möller (2)

Münzen & Medaillen (1)

NOA (1)

Rapp (1)

Reinhard Fischer (2)

SINCONA (4)

Spink (1)

Teutoburger (5)

UBS (6)

Veilinghuis de Ruiter (1)

WAG (6)

Westfälische (3)

Wilhelm Sellschopp (1)