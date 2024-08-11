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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1904 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1904 года A "Шаумбург-Липпе" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1904 года A "Шаумбург-Липпе" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,500
  • Тираж PROOF 132

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1904
  • Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (141)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1904 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30095 проданному на аукционе Heritage Auctions за 15275 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
3147 $
Цена в валюте аукциона 2900 EUR
Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Spink - April 4, 2024
Продавец Spink
Дата 4 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1904 "Шаумбург-Липпе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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