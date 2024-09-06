Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
- Тираж PROOF 250
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1898
- Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1898 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10250 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4791 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 марок 1898 "Шаумбург-Липпе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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