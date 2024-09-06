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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1898 года A "Шаумбург-Липпе" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000
  • Тираж PROOF 250

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1898
  • Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1898 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10250 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3238 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
4791 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1898 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1898 "Шаумбург-Липпе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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