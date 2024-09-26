Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1874 года B "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1874
- Правитель Адольф I Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Шаумбург-Липпе" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wilhelm Sellschopp (1)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
14979 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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