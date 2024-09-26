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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1874 года B "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1874 года B "Шаумбург-Липпе" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1874 года B "Шаумбург-Липпе" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1874
  • Правитель Адольф I Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (149)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Шаумбург-Липпе" со знаком B. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5906 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17500 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
6960 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
14979 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Wilhelm Sellschopp - May 6, 2021
Продавец Wilhelm Sellschopp
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1874 B "Шаумбург-Липпе" на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1874 "Шаумбург-Липпе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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