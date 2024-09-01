2 марки 1904 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1904 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3600 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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