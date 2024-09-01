Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1904 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1904
- Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (298)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1904 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3600 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
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Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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