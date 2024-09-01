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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1904 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1904 года A "Шаумбург-Липпе" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1904 года A "Шаумбург-Липпе" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1904
  • Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (298)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1904 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1159 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 3600 EUR. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность VF
Цена
430 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону
Германия 2 марки 1904 A "Шаумбург-Липпе" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1904 "Шаумбург-Липпе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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