Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года A "Шаумбург-Липпе" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,000
- Тираж PROOF 162
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Альбрехт Георг (Князь Шаумбург-Липпе)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (262)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Шаумбург-Липпе" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5283 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность MS62 NGC
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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