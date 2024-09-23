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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1877 года E "Саксония". Клипа (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Клипа

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Техническая информация

  • Металл Олово
  • Вес 26,96 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1877
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1877 года "Саксония" со знаком E. Клипа. Это оловянная монета периода Германской империи

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
Германия 5 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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