Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1877 года E "Саксония". Клипа (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Клипа
Техническая информация
- Металл Олово
- Вес 26,96 гр
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1877
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1877 года "Саксония" со знаком E. Клипа. Это оловянная монета периода Германской империи
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
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