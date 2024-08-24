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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1899 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1899 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1899 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 74,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1899
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4723 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - May 16, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Александр - October 19, 2022
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF30
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1899 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1899 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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