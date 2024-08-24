Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1899 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1899
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1899 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4723 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 2000 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
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