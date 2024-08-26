Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1893 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 27,78 гр
- Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 52,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 марок
- Год 1893
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3100 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (2)
- GINZA (1)
- Grün (5)
- Heritage (4)
- HIRSCH (1)
- Höhn (2)
- Katz (6)
- Kroha (2)
- Künker (7)
- MARCINIAK (1)
- MUNZE (1)
- Numisbalt (1)
- Rare Coins (2)
- Rio de la Plata (1)
- Teutoburger (5)
- TMAJK sro (2)
- UBS (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (3)
- Wójcicki (1)
- Zöttl (8)
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи 5 марок 1893 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск