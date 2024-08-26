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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1893 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 5 марок 1893 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 марок 1893 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 27,78 гр
  • Чистого серебра (0,8038 oz) 25,002 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 52,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 марок
  • Год 1893
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1893 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3100 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе MUNZE - June 19, 2024
Продавец MUNZE
Дата 19 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - April 7, 2024
Продавец Zöttl
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - March 14, 2024
Продавец TMAJK sro
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - February 25, 2024
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе TMAJK sro - November 16, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - October 22, 2023
Продавец Zöttl
Дата 22 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность F
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - September 10, 2023
Продавец Zöttl
Дата 10 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - February 25, 2023
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - December 4, 2022
Продавец Zöttl
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - September 11, 2022
Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность XF
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Где купить?
Германия 5 марок 1893 E "Саксония" на аукционе Zöttl - August 4, 2024
Продавец Zöttl
Дата 4 августа 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1893 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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