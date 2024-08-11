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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1913 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1913 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1913 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 121,002

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1913
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1913 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 8500 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 720 USD
Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
648 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Coin Cabinet - October 18, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 18 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Warin Global Investments - October 2, 2023
Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе CNG - June 28, 2023
Продавец CNG
Дата 28 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 марок 1913 E "Саксония" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1913 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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