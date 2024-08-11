Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1913 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 121,002
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1913
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (206)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1913 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Universum Coins GmbH за 8500 EUR. Торги состоялись 17 ноября 2022.
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Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Warin Global Investments
Дата 2 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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