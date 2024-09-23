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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1877 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1877 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1877 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,181

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1877
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2405 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 34000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • V. GADOURY (1)
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе V. GADOURY - November 15, 2019
Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
13244 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность AU
Цена
37976 $
Цена в валюте аукциона 34000 EUR
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - May 4, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 4 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Rapp - November 25, 2014
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - December 14, 2011
Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность VF
Цена
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность XF
Цена
Германия 20 марок 1877 E "Саксония" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1877 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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