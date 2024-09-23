Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1877 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,181
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1877
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1877 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2405 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 34000 EUR. Торги состоялись 15 мая 2019.
Сохранность
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 ноября 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
13244 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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