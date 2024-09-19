Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1874 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 153,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1874
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6700 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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