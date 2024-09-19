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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1874 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1874 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1874 года E "Саксония" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 153,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1874
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1874 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3342 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6700 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность VF
Цена
491 $
Цена в валюте аукциона 440 CHF
Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
499 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Warin Global Investments - March 14, 2024
Продавец Warin Global Investments
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1874 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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