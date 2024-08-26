Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года E "Саксония". Посещение королем монетного двора (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Посещение королем монетного двора
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Саксония" со знаком E. Посещение королем монетного двора. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF63 NGC
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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