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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года E "Саксония". Посещение королем монетного двора (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Посещение королем монетного двора

Аверс монеты - 2 марки 1905 года E "Саксония" Посещение королем монетного двора - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года E "Саксония" Посещение королем монетного двора - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 11,10 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Саксония" со знаком E. Посещение королем монетного двора. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2586 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
2007 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность PF65 CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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