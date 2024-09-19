Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1903 года E "Саксония". Посещение королем монетного двора (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Посещение королем монетного двора
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Тираж UNC 1,004
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1903
- Правитель Георг (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (146)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Саксония" со знаком E. Посещение королем монетного двора. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4099 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (7)
- Emporium Hamburg (5)
- Felzmann (2)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (1)
- Gorny & Mosch (7)
- Grün (14)
- Heritage (1)
- HIRSCH (2)
- Höhn (6)
- Katz (2)
- Kricheldorf (1)
- Kroha (1)
- Künker (60)
- Leu (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Rhenumis (3)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Solidus Numismatik (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (8)
- UBS (1)
- WAG (10)
- Westfälische (4)
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 2 марки 1903 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск