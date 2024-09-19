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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1903 года E "Саксония". Посещение королем монетного двора (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Посещение королем монетного двора

Аверс монеты - 2 марки 1903 года E "Саксония" Посещение королем монетного двора - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1903 года E "Саксония" Посещение королем монетного двора - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Тираж UNC 1,004

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1903
  • Правитель Георг (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (146)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1903 года "Саксония" со знаком E. Посещение королем монетного двора. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4099 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 25 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1953 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1682 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность UNC
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PF60 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS65 PL PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность AU
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Где купить?
Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
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Германия 2 марки 1903 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность PF64 NGC
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1903 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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