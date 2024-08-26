Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1912 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 167,625
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1912
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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