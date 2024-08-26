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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1912 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1912 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1912 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 167,625

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1912
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1912 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 12 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - April 7, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 7 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Heritage - June 9, 2022
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 2 марки 1912 E "Саксония" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1912 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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