Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1911 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 186,250
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1911
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3095 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (3)
- Cayón (1)
- CoinsNB (1)
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (7)
- Heritage (5)
- Höhn (6)
- InAsta (1)
- Katz (2)
- Künker (13)
- Möller (2)
- Numismatica Ranieri (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (5)
- UBS (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- WAG (6)
- Westfälische (3)
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 октября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи 2 марки 1911 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск