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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1911 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1911 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1911 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 186,250

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1911
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1911 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3095 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 23, 2023
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2023
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе InAsta - May 5, 2022
Продавец InAsta
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Numismatica Ranieri - October 31, 2021
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 октября 2021
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 марки 1911 E "Саксония" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1911 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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