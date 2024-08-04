Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1908 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1908 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1908 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 335,689

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1908
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1908 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе Spink UK за 230 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aurea (2)
  • COINSNET (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (1)
  • Höhn (5)
  • Katz (3)
  • Kroha (2)
  • Künker (10)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Numisbalt (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Sonntag (1)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Gärtner - February 20, 2023
Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF66 CAMEO NGC
Цена
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Aurea - June 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - July 9, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Grün - November 13, 2019
Продавец Grün
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1908 E "Саксония" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1908 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1908 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск