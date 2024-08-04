Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1908 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 335,689
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1908
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1908 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе Spink UK за 230 GBP. Торги состоялись 21 сентября 2014.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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