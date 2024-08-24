Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1907 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,112,519
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1907
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1907 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5774 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
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Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Coins of History
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
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Где продать?
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