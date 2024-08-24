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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1907 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1907 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1907 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,112,519

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1907
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (118)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1907 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5774 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Aurea - May 30, 2024
Продавец Aurea
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 480 CZK
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 27, 2024
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность PROOF
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Bruun Rasmussen - May 14, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Rauch - February 27, 2023
Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Coins of History - January 15, 2023
Продавец Coins of History
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1907 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1907 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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