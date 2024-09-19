Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1906 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 558,750
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1906
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1906 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5773 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS64 ННР
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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