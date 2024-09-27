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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1905 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1905 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1905 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 558,951
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1905
  • Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Katz Auction за 3901 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 155 EUR
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Heritage - September 25, 2023
Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Zöttl - October 30, 2022
Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1905 E "Саксония" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1905 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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