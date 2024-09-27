Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1905 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 558,951
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1905
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (117)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1905 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1720 проданному на аукционе Katz Auction за 3901 EUR. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 30 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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