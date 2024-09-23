Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1902 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 542,762
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1902
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (175) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1902 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2550 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 675 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
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Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
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