Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1901 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 439,724
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1901
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1901 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1511 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 725 EUR. Торги состоялись 1 сентября 2019.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Gärtner
Дата 19 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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