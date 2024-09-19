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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1899 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1899 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1899 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 401,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1899
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1119 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
732 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Rauch - March 6, 2022
Продавец Rauch
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1899 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1899 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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