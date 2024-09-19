Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1899 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 401,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1899
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (95)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1899 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1119 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 900 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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