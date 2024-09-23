Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1898 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1898
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1898 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3147 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 16 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 14 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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