Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1896 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1896 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1896 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 144,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1896
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4356 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (7)
  • Höhn (2)
  • Katz (1)
  • Künker (5)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (3)
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 121 EUR
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 2 марки 1896 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 марки 1896 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1896 года Все немецкие монеты немецкие серебряные монеты немецкие монеты номиналом 2 марки Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск