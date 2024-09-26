Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1896 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 144,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1896
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1896 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4356 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 550 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
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Сохранность (слабы)
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- WAG (3)
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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