Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1893 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 130,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1893
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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