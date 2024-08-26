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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1893 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1893 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1893 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 130,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1893
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1893 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 700 EUR. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
628 $
Цена в валюте аукциона 560 EUR
Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - May 17, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1893 E "Саксония" на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1893 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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