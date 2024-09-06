Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1888 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 91,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1888
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.
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Сохранность (слабы)
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- Westfälische (5)
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
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Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
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Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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