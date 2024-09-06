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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1888 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1888 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1888 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 91,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1888
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (150)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1888 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6219 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 10 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1085 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 PCGS
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Numismatica Ranieri - October 31, 2021
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 31 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Где купить?
Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону
Германия 2 марки 1888 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1888 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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