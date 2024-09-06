Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1876 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,613,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1876
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1876 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5753 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 10 октября 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность F
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 27 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Frankfurter
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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