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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1874 года E "Саксония". Клипа (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Клипа

Аверс монеты - 10 марок 1874 года E "Саксония" Клипа - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1874 года E "Саксония" Клипа - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,980)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1874
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Саксония" со знаком E. Клипа. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.

Сохранность
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Германия 10 марок 1874 E "Саксония" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1874 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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