Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1874 года E "Саксония". Клипа (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Клипа
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,980)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1874
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1874 года "Саксония" со знаком E. Клипа. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2019.
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