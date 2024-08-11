Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1912 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 75,252
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1912
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (161)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1912 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4067 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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