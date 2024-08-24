Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1911 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 37,622
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1911
- Правитель Фридрих Август III (Король Саксонии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1911 года "Саксония" со знаком E. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 30083 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7050 USD. Торги состоялись 13 августа 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF
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